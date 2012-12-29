Чемпіон Росії з картингу збив на смерть двох жінок

Відповідне рішення ухвалив у п'ятницю, 28 грудня, Нікулінський суд російської столиці.

Щодо Г.Сурлье раніше було порушено кримінальну справу за статтею "Порушення ПДД, вчинене особою, яка перебуває в стані сп'яніння, що спричинило з необережності смерть двох або більше осіб". Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

ДТП сталося вранці 27 грудня, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Г.Сурльє на своєму Subaru збив двох жінок, причому тіло однієї з них, яке застрягло під машиною, автомобіль тягнув за собою ще кілометр. Потім водій кинув машину і втік з місця злочину. Там же було знайдено і друге тіло. Поліцейським гонщик здався.

Проведена правоохоронними органами експертиза виявила в його крові 0,9 проміле алкоголю.

Відомо, що Г.Сурлье, як гонщик, відрізнявся вкрай недисциплінованою поведінкою на дорозі: за останній час його більше 15 разів зупиняли за перевищення швидкості, а в момент аварії він керував автомобілем без водійських прав, які у нього відібрали за "п'яну їзду ".