Від вибуху в гаражі постраждали три автівки

9 січня о 22:00 в селищі Бажанове (м. Макіївка), в гаражному товаристві «Гірник-1», в одному з гаражів стався вибух газу без подальшого горіння. Внаслідок вибуху один чоловік отримав незначні опіки обличчя. До медичного закладу він не звертався, про подію нікого не повідомляв.

За попередніми даними, власник гаражу намагався розтопити піч типу «буржуйка», після чого стався вибух. Це призвело до руйнування конструктивних елементів в 3 гаражах. Кілька залізобетонних плит обрушились на автомобіль Ford Sierra, ВАЗ 2105 та ВАЗ 2106. При цьому на одному з цих автомобілів було встановлене газове обладнання. Ймовірно, саме його несправність стала причиною вибуху.