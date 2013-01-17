Дим без вогню: У Києві налякані постояльці готелю викликали пожежних
16:53, 17 січня 2013Разное
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У Києві постояльці готелю “Спорт” надали хибне повідомлення про пожежу.
У готелі ”Спорт” був хибний виклик
У Києві сьогодні після обіду постояльці готелю “Спорт” викликали пожежні підрозділи, повідомивши про займання на одному з поверхів.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, пожежні підрозділи та правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що на 9-му поверсі будівлі проводилися санкціоновані ремонтні роботи із застосування зварювального обладнання, через роботу якого з’явився специфічний запах, що й викликало підозри у постояльців готелю щодо виникнення пожежі.
“Виклик був хибний, втручання пожежників не знадобилося”, - зазначили у міліцейському главку.
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