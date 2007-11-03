Під Луцьком автомобіль з п’ятьма пасажирами упав у штучний ставок

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася під Луцьком, загинуло четверо осіб.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Волинській області, сьогодні близько четвертої години ранку в селі Лище, Луцького району водій автомобіля "Мерседес-Бенц 123", рухаючись неподалік дамби штучної водойми, не врахував умов дорожнього руху, не справився з керуванням в перекинувся у водойму.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Луцького району та УМВС в повному складі та співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій. Під час проведення огляду місця події було встановлено, що четверо пасажирів автомобіля загинули на місці: три жінки та один чоловік. Водночас, водій автівки та один із пасажирів (всього в автомобілі було шестеро людей) залишились живими. Наразі встановлюються всі обставини трагедії.