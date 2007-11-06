13 чоловік загинули в автокатастрофі у Португалії

13 чоловік загинули у вівторок в Португалії в результаті ДТП за участю легкового автомобіля і автобуса, що перевозив студентів університета для літніх людей, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Катастрофа відбулася близько 20:00 за місцевим часом на шосе A-23 недалеко від Віла-Велья-ді-Родау (Vila Velha de Rodao). З невстановлених поки причин, автобус і автомобіль зіткнулися, пробили захисний бар`єр і впали в яр з висоти 20 метрів. Водій автомобіля загинув на місці події. З 38 студентів учбового закладу для літніх людей, що поверталися після відвідин Кастело Бранко (Сastelo Branco), 12 загинули, ще 24 одержали поранення. Стан чотирьох постраждалих лікарі оцінюють як критичний.

У рятувальній операції на місці автокатастрофи брали участь більше 180 чоловік. Для евакуації потерпілих було задіяно три вертольоти. Рух автотрасою A-23 через подію був повністю перекритий.