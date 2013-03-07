«Укравтодор» розмістив облігації під гарантії держави

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в «Укравтодорі» повідомив заступник голови відомства Володимир Галушко.

«Ми зуміли розмістити 7,2 млрд грн», - сказав він.

Водночас він відзначив, що відомство поки не визначилося з обсягом залучення держгарантій на 2013 рік у зв'язку з тим, що Міністерство фінансів поки не визначилося з сумою держгарантій.

«Коли Мінфін визначить суму держгарантій, ми визначимо суму і механізми залучення коштів», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року Кабінет міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань «Укравтодору» у 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

«Укравтодор» входить у систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.