Азаров переживає через трагедію в Дніпропетровську

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Я так само, як, думаю, і багато інших, переживаю через ту жахливу трагедію, яка сталася в Дніпропетровську. Безумовно, необхідно дуже серйозно підвищувати відповідальність водіїв, які перевищують швидкість і не дотримуються Правил дорожнього руху на вулицях наших населених пунктів. Ми знаємо, що у багатьох європейських країнах в межах міста значно обмежено швидкість руху автотранспорту, і зроблено це насамперед для того, щоб забезпечити безпеку людей, які перебувають на вулиці", - сказав М.Азаров.

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Прем'єр відзначив, що уряд думатиме над розв’язанням цього питання.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську вранці 20 березня сталося зіткнення двох автомобілів. Один з них - BMW – у результаті в'їхав на зупинку і скоїв наїзд на людей, які стояли там . Загинули п'ять осіб. Четверо постраждалих - у лікарні.