Головне за день: огляд топ-новин
Тимошенко так і не зустрілася з Луценком. Акцію "Вставай, Україно!" у Харкові намагалися зупинити транспортним колапсом. ВАСУ благословив виїзне засідання парламенту.
Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді:
Південна Корея запропонувала КНДР почати переговори
Міністр у справах об'єднання Південної Кореї Лю Кіль Дже підтвердив на прес-конференції в п'ятницю, що напередодні уряд країни запропонував Пхеньяну почати діалог, повідомляє агентство Ренхап.
Яценюка, Турчинова і Луценка не пустили до Тимошенко
Тюремники в свою чергу заявили, що Тимошенко сама не вийшла до Луценка, бо хоче скандалу. Соратники Тимошенко звинуватили у зриві зустрічі тюремників.
«Київенерго» попереджає: через зсуви ям з окропом стане більше
Публічне акціонерне товариство «Київенерго» закликає киян дотримуватися правил безпеки при виявленні провалів у асфальті, пари та витоків гарячої води на поверхню і не наближатися до них.
Тимошенко «прорізала віконечко» на волю (відео)
Засуджена екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яка зараз перебуває у ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові, помахала своїм соратникам та прихильникам з-за ґрат лікарняного вікна.
ЄБА: Індекс інвестпривабливості України є найгіршим за останні чотири роки
Індекс інвестиційної привабливості України в першому кварталі 2013 року не змінився і становить 2,12 бала з 5 можливих, і цей показник є найгіршим за останні чотири роки.
У Харкові - колапс: трамваї стоять, з гідрантів б'є вода, люди заблоковані
Ходу опозиції в Харкові намагалися зупинити за допомогою транспорту. Люди, однак, дійшли до будівлі мерії і провели мітинг.
«Виїздне засідання» більшості на Банковій ВАСУ визнав правосильним
Вищий адміністративний суд України визнав, що Верховна Рада, яка проводила засідання 4 квітня на вул. Банковій 6-8, була правосильною ухвалювати закони.
У півфіналі Ліги чемпіонів зійдуться Баварія і Барселона
Сьогодні також відбулося жеребкування півфінальних матчів Ліги Європи.
Янукович заявляє, що готовий до дострокових виборів Ради
Президент України Віктор Янукович заявляє, що готовий до дострокових парламентських виборів у разі, якщо цього вимагатимуть обставини.
Україна через тиждень продовжить переговори з МВФ
Делегації Кабінету міністрів і Національного банку України продовжать переговори з Міжнародним валютним фондом під час щорічних зборів організації, які відбудуться 19-21 квітня.