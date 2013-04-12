Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді:

Південна Корея запропонувала КНДР почати переговори

Міністр у справах об'єднання Південної Кореї Лю Кіль Дже підтвердив на прес-конференції в п'ятницю, що напередодні уряд країни запропонував Пхеньяну почати діалог, повідомляє агентство Ренхап.

Яценюка, Турчинова і Луценка не пустили до Тимошенко

Тюремники в свою чергу заявили, що Тимошенко сама не вийшла до Луценка, бо хоче скандалу. Соратники Тимошенко звинуватили у зриві зустрічі тюремників.

«Київенерго» попереджає: через зсуви ям з окропом стане більше

Публічне акціонерне товариство «Київенерго» закликає киян дотримуватися правил безпеки при виявленні провалів у асфальті, пари та витоків гарячої води на поверхню і не наближатися до них.

Тимошенко «прорізала віконечко» на волю (відео)

Засуджена екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яка зараз перебуває у ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові, помахала своїм соратникам та прихильникам з-за ґрат лікарняного вікна.

ЄБА: Індекс інвестпривабливості України є найгіршим за останні чотири роки

Індекс інвестиційної привабливості України в першому кварталі 2013 року не змінився і становить 2,12 бала з 5 можливих, і цей показник є найгіршим за останні чотири роки.

У Харкові - колапс: трамваї стоять, з гідрантів б'є вода, люди заблоковані

Ходу опозиції в Харкові намагалися зупинити за допомогою транспорту. Люди, однак, дійшли до будівлі мерії і провели мітинг.

«Виїздне засідання» більшості на Банковій ВАСУ визнав правосильним

Вищий адміністративний суд України визнав, що Верховна Рада, яка проводила засідання 4 квітня на вул. Банковій 6-8, була правосильною ухвалювати закони.

У півфіналі Ліги чемпіонів зійдуться Баварія і Барселона

Сьогодні також відбулося жеребкування півфінальних матчів Ліги Європи.

Янукович заявляє, що готовий до дострокових виборів Ради

Президент України Віктор Янукович заявляє, що готовий до дострокових парламентських виборів у разі, якщо цього вимагатимуть обставини.

Україна через тиждень продовжить переговори з МВФ

Делегації Кабінету міністрів і Національного банку України продовжать переговори з Міжнародним валютним фондом під час щорічних зборів організації, які відбудуться 19-21 квітня.