У КМДА розпланували місце для 22 тисяч автомобілів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Таким чином, «Київтранспарксервіс» згідно з розробленою Програмою планує облаштувати парковки на проїжджій і тротуарній частині, а також на відокремлених ділянках. Також облаштують «перехоплювальні» майданчики, паркінги і екопарковки.

"Реалізація програми дозволить зменшити завантаженість вулично-дорожньої мережі, зменшити пробки, звільнити тротуари від автомобілів, підвищити рівень надання послуг з паркування, а також збільшити прибуткову частину бюджету Києва за рахунок податкових надходжень, залучення інвестицій і збільшення кількості робочих місць", - відзначають автори проекту.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Київ забезпечений місцями для паркування лише на 25% від потреби.

КП “Київтранспарксервіс”, яке є єдиним оператором з паркування у місті, здійснює діяльність на 25 тис. паркомісцях, з яких 17 тис. – місця для нічного паркування.

Голова КМДА Олександр Попов заявив про намір міської влади заборонити паркування автомобілів на Хрещатику після завершення будівництва паркінгів.

Довідка УНІАН. КП “Київтранспарксервіс” було створене згідно з рішенням Київради від 2007 року.