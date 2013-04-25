Посол Бразилії пропонує провести в Києві карнавал

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, голова КМДА Олександр Попов провів зустріч із Антоніо Фернандо Круз де Мелло, під час якої сторони обговорили ініціативу Посла щодо проведення у травні 2014 року в столиці України «Бразильського карнавалу».

Голова КМДА зазначив, що за 12 років побратимських відносин між Ріо-де-Жанейро та Києвом широкомасштабних заходів на знак такої дружби ніколи не проводилося і тому запропонував розглянути можливість проведення карнавалу саме в рамках побратимських зв’язків.

«Пропоную ще раз зустрітися влітку цього року, обговорити всі деталі, розглянути кошторис заходу та можливість проведення карнавалу за спонсорські кошти. Після цього ми зможемо більш детально обговорити реалізацію цієї ініціативи у Києві», – зазначив О.Попов.

Планується, що карнавал відбудеться за підтримки провідних режисерів та продюсерів Ріо-де-Жанейро, участь у карнавалі візьмуть відомі бразильські та українські танцювальні школи самби.

Попередня концепція заходу «Бразильський карнавал у Києві» передбачає карнавальну ходу на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик. Крім того, пропонується організувати виступи у форматі «квінтесенція карнавалу» за участю 40 танцюристів у вигляді концертів у 12 головних містах України.