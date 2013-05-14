Відеореєстратор в автівці може стати обов`язковим

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного законопроекту, що був зареєстрований 13 травня, є народний депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль.

«Суть законопроекту в тому, що кожен автомобіль має бути обладнаний відеореєстратором, а його записи можуть використовуватися як докази в кримінальному провадженні», – пояснив Москаль, повідомили УНІАН у його прес-службі.

На думку автора законопроекту, встановлення відеореєстраторів не вдарить по кишені автомобілістів, оскільки їхня вартість починається від 200 грн, а це менше 20 літрів бензину. «Зате користі в спірних ситуаціях, у тому числі з ДАІ, набагато більше», - переконаний Москаль.

У законопроекті, зокрема, передбачається, що експлуатація автомобіля без увімкненого справного відеореєстратора тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для гарантованого використання у кримінальному провадженні записів відеореєстратора частину другу статті 99 Кримінального процесуального кодексу України пропонується доповнити новим абзацом, відповідно до якого відеозаписи автомобільного відеореєстратора за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаються документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як допустимі докази.

«Впровадження обов‘язкового використання відеореєстратора під час експлуатації автомобіля підвищить рівень дисциплінованості на українських дорогах, а також захистить права водіїв, які керують транспортними засобами з додержанням вимог Правил дорожнього руху», - підкреслюється в Пояснювальній записці.