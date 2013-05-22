Український міліціонер врятував новонародженого у Південному Судані

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю управління МВС України на Львівській залізниці, 18 травня близько 09.00 ранку по місцевому часу, на мобільний телефон командира групи цивільної поліції ООН окружної бази підтримки у місті Румбек штату Озерний Ящука подзвонив офіцер поліції міста Румбек і повідомив, що в районі Макой в глибокій ямі громадського туалета чути плач дитини. Офіцер просив про допомогу.

На місці події Ящук прийняв рішення - до приїзду рятувальників розбити бетонне перекриття, адже отвір був малим, а глибина сягала 7 метрів.

"Я повідомив керівника сектору поліції ООН та командирів Монгольського та Непалійського військових батальйонів штату Озерний, які протягом 15 хвилин прибули на місце події, спільними з представниками місцевої бригади зусиллями спустили туди пожежника. Піднявши дитину рятувальник передав немовля мені у руки", - розповів Ящук.

Після наданої медичної допомоги, медики Непалійського батальону відрізали пуповину дитині, помили та перепеленали. Після чого Ящук на службовому автомобілі відвіз хлопчика в Католицький благодійний шпиталь міста Румбека.

„На даний момент дитині нічого не загрожує. Це новонароджений хлопчик, вагою 3.5 кг, який пролежав близько 4-х годин та ледве не задихнувся у фекальних масах, куди його викинула неповнолітня мати, що не хотіла мати "небажану" дитину”, - зазначається у повідомленні.

Подяку, за оперативні дії українського правоохоронця виніс комісар поліції ООН Фредеоік Їга та губернатор штату Озерний.

Командир персоналу МВС у Південому Судані майор міліції Дмитро Горбач також оголосив подяку перед особовим складом окружної бази.