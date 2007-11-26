ДАІ здала на металобрухт 400 козирних номерів

Сьогодні у Києві співробітники Державтоінспекції знищили майже 400 спеціальних номерних знаків зі службових автомобілів високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, таблички з номерними знаками порізали на станку і перетворили на металобрухт на території столичного МРЕВ-5.

Коментуючи цю подію, начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Олексій КАЛИНСЬКИЙ зазначив: «Сьогодні МВС відзвітувала перед Президентом України, Кабінетом Міністрів про стовідсоткове виконання указу». (13 листопада 2007 року глава держави Віктор ЮЩЕНКО видав указ "Про скасування спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів" – УНІАН).

За словами О.КАЛИНСЬКОГО, на виконання цього указу було вилучено і сьогодні утилізовано 224 спеціальних номерних знаки. При цьому він зауважив, що номерний знак, призначений для автомобіля Президента, В.ЮЩЕНКО не отримував і не використовував, а номерний знак «222» хоча і був виготовлений, не закріплювався за жодним високопосадовцем. У зв’язку з цим його буде передано у Музей МВС.

Також сьогодні паралельно із вказаною кількістю спеціальних номерних знаків, що були вилучені протягом цього місяця згідно з указом Президента, було знищено ще 175 номерів, які видавалися народним депутатам попередніх скликань, Кабінету Міністрів та були анульовані відповідним указом МВС у 2005 році.

Відповідаючи на питання журналістів, О.КАЛИНСЬКИЙ зазначив, що утилізовані номерні знаки будуть зважені, оприбутковані та здані на металобрухт.

О.КАЛИНСЬКИЙ ще раз нагадав, що замість заданих ДАІ спецномерів високопосадовці отримають звичайні номерні знаки, які видаються на всі автомобілі.