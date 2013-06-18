Молода жінка зірвалася зі скелі Джуринського водоспаду

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася на вихідні увечері в селі Джурин Заліщицького району. За попередніми даними, дівчина посковзнулась і впала з 3-метрової висоти. Від отриманих травм потерпіла загинула.

Встановлено, що загибла – жителька міста Заставна Чернівецької області, яка приїхала на водоспад на відпочинок.

Довідка УНІАН. Джуринський водоспад – найвищий серед рівнинних водоспадів в Україні. Він складається з кількох каскадів. Загальна висота водоспаду – 16 метрів.