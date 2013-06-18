Україна скоротила виробництво бензину на 50,4%

Згідно з повідомленням, виробництво бензину в травні поточного року знизилося порівняно з попереднім місяцем на 11,5% - до 72,8 тис. тонн і на 38,1% порівняно з травнем 2012 року.

Виробництво дизельного палива за 5 місяців 2013 року становило 398 тис. тонн, що на 42,4% менше аналогічного періоду минулого року, йдеться в повідомленні Держстату.

У травні поточного року виробництво дизельного палива зменшилося порівняно з попереднім місяцем на 22,9% - до 75,7 тис. тонн і на 20,8% порівняно з травнем 2012 року.

За даними Держстату, виробництво мазуту в січні-травні 2013 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 53,6%- до 235 тис. тонн.

Водночас у травні поточного року виробництво мазуту збільшилося на 10,4% - до 49,9 тис. тонн порівняно з минулим місяцем і на 100,4% порівняно з травнем 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року скоротила виробництво бензину порівняно з 2011 роком на 42,6% - до 1,63 млн. тонн, а дизельного палива - на 48,2% - до 1,364 млн. тонн.