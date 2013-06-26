Янукович зустрінеться з індіанськими вождями

В Україну вперше з візитом прибули вожді індіанських племен, аби привернути увагу суспільства до питань свободи та демократії, зокрема в Україні і США.

Про це сьогодні йшлося на прес-конференції в УНІАН.

“Це перший візит в історії індіанських народів Америки в Україну. Вони тут на кілька днів, але коли серце налаштоване на позитив, на кохання, то за два-три дні можна швидко зрозуміти вашу країну, народ, швидко полюбити вас”, - сказав на прес-конференції голова фонду “Духовна дипломатія” Майкл Моргуліс.

У свою чергу, принцеса, духовний лідер племені Гаваї Кауїлані Кахалекаї зазначила, що Україна – надзвичайно чудова країна. “Мені здалось, що люди у Києві, як на Гавайських островах – з великим серцем, з гарним апетитом, з посмішками. Це люди, які радіють спілкуванню один з одним. Ми розуміємо, що ваша культура дуже глибока, і я була приголомшена, коли це побачила. Ми, можливо, не так багато знаємо про Україну, але я повезу з собою гарні враження, і не лише їх, а й рецепти українських страв”, – сказала принцеса.

Про мету свого візиту розповів і вождь племені Лакота Джозеф Брінгс Пленті. За його словами, він хоче встановити місток розуміння між українським народом і народом племені Лакота. “У цей час, коли ми живемо, дуже добре, коли в нас є вірні друзі. Тому я тут для того, щоб потоваришувати і встановити дружні стосунки з народом і з країною. Коли я повернусь додому, я зустрінусь з усіма вождями й обов'язково розповім їм про те, що бачив, пережив, і поділюсь з ними своїми враженнями”, - сказав він.

Сьогодні ж вождь індіанського племені Лакота і духовний лідер гавайських індіанців зустрінуться з Президентом України Віктором Януковичем.

На запитання журналістів, про що саме вони будуть розмовляти з Януковичем, принцеса відповіла: “Я б розповіла йому, як мені подобається ваша країна, яка це дивовижна країна. Я побачила Президента і він мені нагадує голівудську зірку. Я хотіла б переконатись у цьому. Я обов'язково йому про це скажу і скажу обов'язково про те, щоб він продовжував тримати свою країну, аби вона була сильною у своїх традиціях та культурних цінностях”.