Велика окружна дорога навколо Києва з`єднає три міжнародні коридори

Нова Велика окружна автомобільна дорога навколо Києва з`єднає три міжнародних транспортних коридори і чотири національних.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, за словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, приблизний термін завершення будівництва дороги - 2015 рік, а до 2012 року планується реалізувати більше половини проекту. Його орієнтовна вартість - 25,3 млрд. грн.

Як зазначив Д.БАСС, зараз із урахуванням європейського досвіду розробляється генеральний план розвитку придорожньої інфраструктури. Зокрема, залучені експерти німецької компанії "GTZ" і англійської "Moushel".

За словами першого заступника голови КМДА, це будівництво є першим досвідом не тільки Києва, але й України з будівництва таких інфраструктурних об`єктів.

«Особливо відповідальним це завдання є у зв`язку з підготовкою Києва до проведення Чемпіонату з футболу Євро-2012. Нова окружна дорога з`єднає три міжнародних транспортних коридори і чотири національних, що важливо при проведенні заходів такого масштабу. При проектуванні обов`язково будуть передбачені термінали для вантажного транспорту, митних і товарних складів, щоб максимально розвантажити від їх присутності приміські і міські зони Києва», - зазначив Д.БАСС.

Крім того, планується побудувати два мости через Дніпро, а також 40 мостів, шляхопроводів і транспортних розв`язок в цілому. Орієнтовна вартість будівництва - 25,3 млрд. грн. в цінах 2006 року без урахування виплат компенсацій за вилучення земель, будівель, втрат сільськогосподарського виробництва, перенесення інженерних комунікацій тощо.

У зв`язку з цим накладене тимчасове обмеження на вилучення і зміну цільового призначення земельних ділянок, які співпадають з генеральним напрямом проходження траси. Замовником проектно-кошторисних і будівельних робіт Великої кільцевої дороги визначена служба автомобільних доріг Київської області і Державна служба автомобільних доріг України.