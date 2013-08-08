Мотоцикліст зламав ногу у зіткненні з машиною екс-мера
У Тернополі екс-мер міста Богдна Левків на автомобілі зіткнувся з мотоциклістом.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній Державтоінспекції, ДТП сталося сьогодні на вул. Крушельницької.
За даними ДАІ, внаслідок ненадання переваги в русі відбулося зіткнення автомобіля «Нива» та мотоцикла Honda.
У результаті зіткнення мотоцикліста 1972 р. н. госпіталізовано, у нього медики зафіксували перелом гомілки.
Журналісти місцевого видання «20 хвилин», які опинилися на місці інциденту, у водієві «Ниви» впізнали екс-мера Тернополя Богдана Левківа, який керував містом у 2002-2006 роках. Коментуючи журналістам ситуацію, Левків розповів, що коли він виїжджав з другорядної дороги на вулицю Крушельницької, у нього врізався мотоцикл. У Державтоінспекції пояснили, що винного в даній ДТП визначить суд.