В Одесі відбудеться Х Міжнародний конкурс зварників

Як повідомили УНІАН організатори, у конкурсі візьмуть участь зварники із 5 країн.

За їх інформацією, конкурсанти змагатимуться у таких номінаціях: ручне дугове зварювання вкритим електродом (метод 111/SMAW); дугове зварювання плавильним електродом в активних газах (метод 135/GMAW); дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах (метод 141/GTAW); газове зварювання (метод 311/OFW).

Оцінювати майстерність зварників у даному конкурсі буде журі: експерти Українського Атестаційного Комітету Зварників і кваліфіковані представники інших країн, що взяли участь у конкурсі.

У рамках конкурсу також відбудеться обмін досвідом – серед учасників представники таких країн, як Китай, Болгарія та ін. Також експерти продемонструють новітні технології ведення зварювальних робіт і сучасні засоби індивідуального захисту органів зору, слуху і дихання.

Організаторами і партнерами конкурсу виступають: Товариство зварників України і Одеське обласне товариство зварників України, компанія "3М України".