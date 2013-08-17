Таксисти пропонують ловити нелегалів на живця

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив голова Профспілки таксистів України Василь Попик.

"Ми наполягаємо на внесенні до законопроекту "Про перевезення на таксі" норми права Укртрансінспекції здійснювати контрольні закупівлі послуг таксистів і інформаційно-диспетчерських служб", - сказав Попик.

За його словами, завдяки проведенню контрольних закупівель Укртрансінспекція зможе виявляти нелегалів серед таксистів, зокрема тих, хто працює через мобільні додатки.

"За допомогою такого механізму нелегали ловитимуться дуже швидко і ефективно. Викликали машину, одержали SMS з номером автомобіля, коли вона приїхала – перевірили. Якщо немає документів, то буде виявлено нелегальний автомобіль і інформаційно-диспетчерську службу", - сказав Попик.

Крім того, профспілка наполягає на введенні прямої норми, яка зобов'язуватиме співробітників ДАІ перевіряти наявність дозвільних документів у водія автомобіля з ознаками таксі.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України, відповідно до проекту закону "Про перевезення на таксі", має намір протягом 3-5 років привести всі міські служби таксі до єдиного стандарту.

Раніше Міністерство інфраструктури України розробило проект закону "Про перевезення на таксі" з метою організації якісних і безпечних перевезень і забезпечення прозорої діяльності таксистів.

Профспілка таксистів України запропонувала міністерству доопрацювати цей законопроект.