Держава хоче отримувати податки з таксистів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, до розробки законопроекту залучені професійні і громадські організації таксистів. Зокрема, Профспілка таксистів України звернулася до Мінінфраструктури з пропозицією об'єднати зусилля влади, професійних і громадських організацій для прискорення розробки законодавства щодо таксомоторних перевезень.

«Ми повинні прийти до цивілізованого ринку таксомоторних перевезень, створити законодавчо врегульовані, прозорі і рівноправні правила гри на ньому, забезпечивши безпеку, надійність і комфорт для пасажирів таксі і створивши умови для безпеки самих таксистів», - цитує прес-служба міністра інфраструктури Володимира Козака, на думку якого, до обговорення законопроекту слід залучати також водіїв таксі.

Згідно з прес-релізом, передбачається, що в проекті закону будуть чітко визначені основні терміни, що регулюють сферу перевезень на таксі, а також права і обов'язки перевізника, замовника і водія таксі.

Замість ліцензій планується ввести більш конкретні і зручні документи: дозвіл на автомобіль таксі і дозвіл на діяльність інформаційно-диспетчерської служби, які видаватимуться в місцевих дозвільних центрах. Ці дозволи надаватимуть право працювати на території певної адміністративної одиниці. Місцева влада буде зобов'язана піклуватися про організацію стоянок таксі. Крім того, законодавчо планується закріпити такі обов'язкові ознаки автомобіля таксі, як розміщення інформації про тариф, устаткування справним таксометром, пізнавальний ліхтар на даху автомобіля тощо.

За даними Мінінфраструктури, із 6,9 млн зареєстрованих в Україні легкових автомобілів лише 40,6 тис. офіційно мають право здійснювати перевезення як таксі, ще 10,8 тис. - перевезення на замовлення, що в сумі становить 1% від загальної кількості.

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«За оцінками експертів, до 90% ринку працює в тіні, інші ж фахівці відзначають, що лише 51,4 тис. автомобілів-таксі мають ліцензійні картки», - цитує прес-служба директора Департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури Дмитра Петухова. Як повідомили у прес-службі, голова Профспілки таксистів України Василь Попик оцінює ситуацію на ринку таксі як несприятливу. «Ринок таксі в Україні можна назвати тільки так - велика проблема. Бюджет щомісячно недоотримує більш як 100 млн грн, за рік це приблизно 1,5 млрд грн", - повідомив В.Попик, наголосивши при цьому на важливості ухвалення відповідного закону, який міститиме чіткі норми роботи даного ринку.

"Буде чітке видно, хто що повинен контролювати і хто за що повинен відповідати. І це буде перший закон, який регламентуватиме ринок перевезень таксомоторів на користь пасажирів і водіїв таксі, місцевих громад і держави в цілому», - сказав В.Попик.

Як повідомляв УНІАН, з 5 січня 2013 року набули чинності зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються державного регулювання і управління у сфері транспорту і дорожнього господарства, які наділяють Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті («Укртрансінспекцію») повноваженнями перевіряти ліцензії і карати нелегальних таксистів. В результаті таких перевірок кількість нелегальних таксистів упродовж півроку може скоротитися на 20-30%.