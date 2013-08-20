ДАІ відмовилась від ідеї водійських прав із чіпами

Державтоінспекція України поки що не планує відновлювати видачу водійських посвідчень з чіпами, але розробляє новий зразок посвідчень, який буде через деякий час представлений на обговорення громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимир Рєзніков.

"Поки що ми не плануємо (відновити видачу водійських посвідчень з чіпами). Ми припинили видачу посвідчень водіям з безконтактним носієм. Такі посвідчення видавалися тільки в Києві", - сказав Рєзніков.

Він нагадав, що дію постанови, яка регламентувала видачу таких посвідчень, припинено, і тому ДАІ повернулася до видачі посвідчень водіям без безконтактного чіпа. "За рахунок цього є можливість зменшити вартість цієї продукції. Приблизно на 60 грн такі посвідчення коштують менше, ніж продукція з чіпом", - сказав він.

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Рєзніков також повідомив, що наразі триває робота над тим, щоб такі бланки посвідчення водіїв виготовлялися на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат «Україна». «За рахунок цього нам вдасться ще зменшити вартість цього посвідчення водія, тому що, на мою думку, вартість, яка існує сьогодні, є досить високою», - додав заступник начальника ДАІ.

Також Рєзніков розповів, що наразі триває робота з підготовки ескізів нового зразка водійського посвідчення, в якому міститиметься біометрична інформація.

"Зараз йде робота над розробкою ескізів нового водійського посвідчення. Потім ми виставимо на сайті різні варіанти, почуємо думку громадян, щоб вони самі приймали рішення, які повинні бути посвідчення водія. Ми б хотіли, щоб до цієї роботи долучилися й наші громадяни", - зазначив він.

За словами Рєзнікова, із запропонованих варіантів буде вибрано найкращий, який буде потім затверджено на рівні МВС і надалі виготовлятиметься на поліграфкомбінаті «Україна».

Як повідомляв УНІАН, 12 червня ц.р. Кабінет міністрів України прийняв постанову № 415 «Про припинення дії постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 р. № 185».

Таким чином Кабмін припинив дію постанови про запровадження біометричних паспортів та інших документів з безконтактним носієм інформації, у тому числі й посвідчення водія.

4 липня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю і виробництва державними підприємствами документів і бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту. Згідно із законом, зокрема, в статті 164 Господарського кодексу України встановлюється, що тільки державні підприємства, які входять до сфери управління Національного банку України, мають право на виготовлення цінних паперів (або їх бланків).

Після цього право на виготовлення бланків документів було передано ДП «Поліграфкомбінат «Україна». Раніше воно належало консорціуму ЄДАПС.

30 липня керівник Центру безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем Сергій Будник висловив надію, що після заміни виробника бланків посвідчення водія вартість документа буде знижено.

Він нагадав, що вартість, яка була заявлена попереднім постачальником, становила 198 грн без чіпа і 247 грн 50 коп. - з чіпом.

“На сьогодні ми займаємося видачею посвідчень водія в децентралізованому порядку без чіпів вартістю поки що 198 грн”, - зазначив Будник.

На запитання журналістів, хто буде новим постачальником документів посвідчення водія, керівник Центру безпеки дорожнього руху повідомив, що це буде поліграфкомбінат “Україна”.