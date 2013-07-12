В Україні призупинили видачу прав із чіпами: водії скаржаться на ціну

Про це повідомив начальник ДАІ України Володимир Астапкович.

«Так, видача таких посвідчень призупинена», - сказав він у коментарі газеті Сегодня.

У Департаменті ДАІ повідомили, що видача чіпованих прав припинена спецпостановою Кабміну на невизначений термін через часті скарги громадян. Найбільше нарікань у громадян викликала ціна посвідчень нового зразка: права подорожчали зі 198 до 250 гривень.

На тему: Нові права з чіпом спростять водіям спілкування з інспекторами ДАІ (відео)

«Видача була припинена в червні після звернень громадян. Ми пішли назустріч. Тобто поновилися постанови, які раніше були скасовані, і документи з чіпами сьогодні не застосовуються. Ми повернулися до старих зразків», - прояснив головний інспектор ДАІ В'ячеслав Шмельов.

В автоінспекції не виключають, що уряд поверне права з чіпами, але коли - не знають.