На Луганщині горів хімічний склад

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в у Луганській області, о 12.06 до 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про спрацювання пожежної сигналізації у складському приміщенні на ПП «Хімпостачальник» за адресою: м. Рубіжне, пров. Першотравневий, 39.

На місце виклику на двох автомобілях виїхали пожежники. Після прибуття було встановлено, що горить дах складського приміщення на площі 100 кв. м; на складі зберігаються 200-літрові ємності з етіленгліколем. Одразу було підвищено номер виклику.

О 13.20 пожежу вдалося локалізувати, о 13.46 – повністю ліквідувати.

Під час пожежі троє осіб постраждало: двоє чоловіків отримали опіки, один – отруєння легкого ступеня тяжкості.

Постраждалих госпіталізовано до травматичного відділення Рубіжанської районної лікарні.

Вогнем знищено дах на площі 100 кв. м, пошкоджено приміщення на площі 450 кв. м.

Причина загоряння з’ясовується.