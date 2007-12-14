Джоді Фостер вперше публічно повідомила про те, що вона лесбіянка (фото)

04:48, 14 грудня 2007
Разное
1826

Актриса не збирається коментувати плітки

44-річна Джоді Фостер вперше публічно повідомила про те, що вона лесбіянка. Під час світського прийому в Беверлі Хіллс актриса, володарка двох "Оскарів" і мати двох синів подякувала за багаторічну підтримку "моїй чудовій Сідні" - продюсерові Сідні Бернард (Cydney Bernard). Як пише газета The Daily Mail, Бернард і Фостер познайомилися на зйомках драми "Sommersby" ("Соммерсбі") в 1993 році. Відтоді вони живуть разом, удвох виховують синів актриси.

Досі Джоді Фостер категорично відмовлялася повідомляти пресі будь-які відомості про своє особисте життя. Зокрема, таємницею залишається ім`я батька дітей актриси: дев`ятирічного Чарльза Бернарда Фостера і шестирічного Кіта Бернарда Фостера. З чуток, вони були зачаті від старого приятеля актриси по Єльському університетові, відкритого гомосексуаліста. Проте Джоді Фостер ніколи не коментувала ці плітки. 

Лента.ру

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter