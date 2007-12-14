Джоді Фостер вперше публічно повідомила про те, що вона лесбіянка (фото)

44-річна Джоді Фостер вперше публічно повідомила про те, що вона лесбіянка. Під час світського прийому в Беверлі Хіллс актриса, володарка двох "Оскарів" і мати двох синів подякувала за багаторічну підтримку "моїй чудовій Сідні" - продюсерові Сідні Бернард (Cydney Bernard). Як пише газета The Daily Mail, Бернард і Фостер познайомилися на зйомках драми "Sommersby" ("Соммерсбі") в 1993 році. Відтоді вони живуть разом, удвох виховують синів актриси.

Досі Джоді Фостер категорично відмовлялася повідомляти пресі будь-які відомості про своє особисте життя. Зокрема, таємницею залишається ім`я батька дітей актриси: дев`ятирічного Чарльза Бернарда Фостера і шестирічного Кіта Бернарда Фостера. З чуток, вони були зачаті від старого приятеля актриси по Єльському університетові, відкритого гомосексуаліста. Проте Джоді Фостер ніколи не коментувала ці плітки.

Лента.ру