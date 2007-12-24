Hyundai врізався у «Волгу»: двоє загиблих, п`ятеро поранених (фото)

У Хмельницькій області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 2 осіб, ще 5 травмовано.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 23 грудня поблизу селища Війтівці Волочиського району на автошляху Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка водій легкового автомобіля „Hyundai” виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем „ГАЗ-24”.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула на місці, одна померла в автомобілі швидкої медичної допомоги, ще 5 осіб із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Усього за добу на території країни зареєстрована 141 дорожньо-транспортна пригода, в яких 23 особи загинули та 179 травмовані.