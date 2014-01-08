Український авторинок у 2013 році скоротився майже на 5%

Автомобільний ринок України, включаючи обсяг реєстрацій операцій з легковими і комерційними автомобілями, у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротився на 4,5% - до 346,746 тис. одиниць, зазначається у повідомленні асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними асоціації, продаж легкових автомобілів скоротився за минулий рік на 9% - до 221,107 тис. одиниць.

Обсяг первинних реєстрацій операцій з комерційними автомобілями зріс на 6% - до 120,601 тис. одиниць, а автобусів скоротився на 16% - до 5,38 тис. одиниць.

Крім того, продаж нових автомобілів за підсумками 2013 року посів дві третини загального обсягу первинного ринку і становив 232,894 тис. одиниць. З них легкових автомобілів – 213,322 тис., комерційних, – 16,393 тис., автобусів – 3,179 тис.

«Щодо минулого року у продажу всіх типів транспортних засобів відзначено падіння – легкових - на 10%, комерційних - на 25%, автобусів - на 21%», - зазначається у повідомленні асоціації.

При цьому лідером продажу серед нових легкових автомобілів у 2013 році залишився Hyundai - 18,001 тис. одиниць, ЗАЗ піднявся на другий рядок рейтингу - 17,709 тис., на третє місце вийшла марка Geely - 16,436 тис., четверте місце посіла Toyota - 15,436 тис., п'яте – Kia 13,224 тис.

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Найбільш популярними марками з продажу серед нових комерційних автомобілів у 2013 році були Fiat - 3,128 тис., Volkswagen - 2,394 тис., ГАЗ -1,904 тис., Renault - 1,603 тис., Ford - 1,106 тис.

При цьому у сегменті автобусів лідером продажу у 2013 році залишився БАЗ - 1,031 тис. одиниць, далі йде ПАЗ - 466, Рута - 381, I-VAN - 303, ГАЗ - 226.

Разом з тим, у грудні 2013 року продаж автотранспортних засобів скоротився порівняно з груднем 2012 року на 38% - до 23,788 тис. одиниць.

Продаж нової автомобільної техніки скоротився щодо грудня 2012 року на 23% - до 18,885 тис. одиниць.

У сегменті нових легкових автомобілів на перше місце з продажу в грудні вийшла марка Geely - 1,927 тис. одиниць, змістивши на другу позицію ЗАЗ -1,699 тис.

При цьому лідер листопада Toyota посіла к грудні третій рядок - 1,291 тис. авто, четверте і п'яте місце відповідно у Skoda - 1,206 тис. і Ford - 1,188 тис.

Найбільша кількість нових комерційних автомобілів у грудні 2013 року зареєстрована під маркою Volkswagen - 221, у сегменті автобусів упевнено утримує першу позицію БАЗ - 70.

Як повідомляв УНІАН, автомобільний ринок України, включаючи обсяг реєстрацій операцій з легковими і комерційними автомобілями, у 2012 році порівняно з 2011 роком виріс на 22% - до 363,2 тис. одиниць.