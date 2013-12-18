Україна може зменшити мито на імпортні авто на початку 2014 року

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов за підсумками торгового діалогу з Євразійською економічною комісією - наднаціональним органом Митного союзу.

"Зараз в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України опрацьовується питання про етапи і розміри лібералізації поставок автомобілів... Зараз ведемо розмову про те, що відбуватиметься лібералізація у питанні спецмит на автомобілі", - сказав Прасолов.

При цьому на уточнююче запитання УНІАН про те, коли будуть змінені спецмита, він відповів, що це має відбутися на початку року.

За словами Прасолова, є три варіанти зниження захисних мит, і вони обговорюватимуться з українськими виробниками.

На тему: Через спецмита в українських автосалонах закінчуються іномарки (відео)

У свою чергу, міністр торгівлі ЄЕК Андрій Слєпньов повідомив, що під час переговорів обговорювалося питання скасування захисних заходів з боку Митного союзу і України. За його словами, МС стурбований захисними заходами України щодо автомобілів і вугілля, а українська сторона стурбована обмеженнями поставок до МС труб і карамелі.

"Ми домовилися про заходи, щоб забезпечити загальний рівень захисних заходів, стимулювати торговий оборот, надіслати сигнал бізнесу про те, що ми й далі дотримуватимемося принципу єдиного ринку, який зафіксовано у зоні вільної торгівлі СНД", - сказав Слєпньов.