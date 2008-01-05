Триває пошукова операція в Азовському морі

Виявлений в Азовському морі другий рятувальний пліт не належить затонулому болгарському судну “Ванесса”.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.

За його словами, це з’ясували рятувальники з судна “Нептунія”, яке було направлено до місця виявлення плоту.

Наразі пошукова операція продовжується, сказав І.КРОЛЬ.

Він нагадав, що на момент виходу болгарського суховантажу «Ванесса» з порту Бердянськ на ньому були 2 рятувальних плоти на 15 і 16 місць. Один пліт було знайдено сьогодні вранці, однак людей на ньому не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, судно "Ванесса" (прапор Болгарія) затонуло 3 січня під час шторму в південній частині Азовського моря. На борту судна всього перебувало 11 осіб, із них 1 особу врятовано та 2 особи було знайдено без ознак життя. Доля 8 осіб залишається невідомою.