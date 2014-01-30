Крижаний шторм перетворив одеську набережну на витвір мистецтва

Мороз скував льодом літні тераси і перетворив одеську набережну у витвір мистецтва.

Сьогодні, 30 січня, в Одесі також очікується потужний шторм.

Читайте такожВ Україні очікуються арктичні морози до 25 градусів

На більшій території України очікується сніжна погода. У північних, східних та місцями в центральних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме -27 ... -2 градуси, вдень -20 ... +6.