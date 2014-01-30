Крижаний шторм перетворив одеську набережну на витвір мистецтва
14:25, 30 січня 2014Разное
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Зимовий шторм стався в Одесі в понеділок, 27 січня
Мороз скував льодом літні тераси і перетворив одеську набережну у витвір мистецтва.
Сьогодні, 30 січня, в Одесі також очікується потужний шторм.
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На більшій території України очікується сніжна погода. У північних, східних та місцями в центральних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме -27 ... -2 градуси, вдень -20 ... +6.
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