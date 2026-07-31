Магнітний щит Землі стрімко слабшає над Атлантикою: чим це загрожує

Небезпечна зона над Атлантикою розширюється. Супутники підтвердили зміни магнітного поля.

Міжнародна група вчених зафіксувала швидке розширення Південно-Атлантичної магнітної аномалії – області над Атлантичним океаном, де магнітне поле Землі значно слабше, ніж зазвичай. Згідно з даними Європейського космічного агентства, за останнє десятиліття ця зона помітно збільшилася, змістилася на захід у бік Південної Америки, а після 2020 року процес прискорився.

Як пише Futura, Південно-Атлантична аномалія розташована між Бразилією та півднем Африки. Тут захисне магнітне поле Землі слабше, тому частинки сонячної радіації можуть проникати ближче до поверхні планети. Це пов’язано з особливостями будови магнітосфери та розташуванням внутрішнього радіаційного поясу Ван Аллена.

Супутники Swarm, запущені у 2013 році, дали змогу детально відстежувати зміни магнітного поля. Аналіз показав, що з 2014 по 2025 рік площа аномалії значно збільшилася. Крім того, поблизу Південної Африки сформувався другий осередок ослаблення магнітного поля.

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За словами фахівців, причиною цих змін є процеси, що відбуваються приблизно на глибині 2900 кілометрів під поверхнею Землі, на межі ядра та мантії. Там виявлено ділянки, де магнітні лінії змінюють напрямок, що прискорює ослаблення поля.

Для мешканців Землі ця аномалія не становить безпосередньої небезпеки: атмосфера продовжує надійно захищати поверхню від космічної радіації. Однак слабке магнітне поле створює проблеми для супутників та іншої космічної техніки на низькій навколоземній орбіті. Потоки високоенергетичних частинок здатні викликати збої в роботі електроніки, тому під час прольоту через цю область оператори нерідко відключають чутливе обладнання.

Крім того, зміни магнітного поля враховуються під час планування космічних місій, вдосконалення навігаційних систем та деяких авіамаршрутів. Вчені продовжують спостереження, щоб краще розуміти процеси, що відбуваються, та підвищити безпеку космічної інфраструктури.

Магнітні бурі – прогноз на 3 дні

Британська геологічна служба прогнозує, що найближчі три дні магнітні бурі на Землі малоймовірні. За їхніми даними, щонайменше до 2 серпня магнітосфера залишатиметься спокійною, тому магнітних бур не очікується.

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