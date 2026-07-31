Pepco повідомила, де саме відкриє свої перші магазини у Києві

Асортимент продукції включатиме одяг, товари для дому, дитячі іграшки та сезонні речі.

Польська мережа Pepco офіційно повідомила, що Respublika Park та Retroville стануть першими торговельно-розважальними центрами в Києві, де відкриються магазини дискаунтера в межах запланованого виходу на ринок України. Про це йдеться в прес-релізі компанії, який є у розпорядженні УНІАН.

Площа магазину в ТРЦ Respublika Park становитиме майже 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville – близько 600 кв. м. Асортимент магазинів включатиме одяг, товари для дому, товари для дітей, іграшки та сезонні новинки.

Pepco позиціонує себе як мережа, що продає товари для задоволення повсякденних потреб сімей. По всій Європі компанія щомісяця обслуговує близько 36 мільйонів покупців у понад 4 000 магазинах в 19 країнах. Україна стане 20-м ринком, на якому працюватиме Pepco.

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"Відкриття перших локацій у Києві – це складова масштабнішої стратегії Pepco щодо зміцнення присутності в Україні. Разом із відкриттям магазинів компанія продовжує набір місцевих співробітників та розбудову операційних спроможностей", – повідомляють в мережі.

Магазини в Україні – останні новини

Pepco повідомила про плани розпочати роботу в Україні в другій половині 2026 року й відкрити перші магазини у Києві, Чернівцях, Тернополі та Мукачеві. Очікується, що перший магазин Pepco відкриють наприкінці жовтня місяця.

Магазин Metro в Запоріжжі тимчасово призупиняє свою діяльність з першого серпня. Причиною стали регулярні вимушені перерви, пов’язані з безпековою ситуацією. Як кажуть у мережі, за таких обставин забезпечити стабільну діяльність та належний рівень обслуговування неможливо.

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