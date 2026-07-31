У Києві демонтують захисні конструкції з пам’ятників: чому це роблять ще під час війни

Тривале перебування монументів під укриттями призводить до накопичення вологи, появи грибків та поступового руйнування матеріалів.

У Києві демонтують захисні конструкції з пам’ятників, наразі почали роботи біля пам’ятника Лесі Українці. Як повідомляє Київська міська державна адміністрація у своєму Telegram-каналі, за понад чотири роки війни "характер загроз змінився".

"Захисні конструкції, які на початку повномасштабного вторгнення допомагали зменшити ризик пошкодження пам’ятників, нині вже не можуть ефективно захистити їх від сучасних засобів ураження", - зазначили у КМДА.

Водночас, наголосили в адміністрації, тривале перебування монументів під укриттями призводить до накопичення вологи, появи грибків та поступового руйнування матеріалів.

Відео дня

Так, демонтаж захисних конструкцій дає можливість постійно контролювати технічний стан пам'ятників, своєчасно проводити профілактичні та реставраційні роботи.

"Такий підхід допомагає краще зберігати культурну спадщину в умовах війни. Саме тому в Києві проводять поетапну розконсервацію пам’ятників", - йдеться у повідомленні.

Наразі комунальні служби Печерського району демонтують захисні конструкції навколо пам’ятника Лесі Українці. Раніше в Києві вже розконсервували пам’ятник княгині Ользі та завершили очищення пам’ятника Миколі Лисенку.

"Після завершення цих робіт планують демонтувати захисні конструкції і з пам’ятника засновникам Києва в Наводницькому парку", - додали у КМДА.

Археологічна знахідка у Києві

Як повідомляв УНІАН, раніше українські археологи дослідили давньоруський некрополь на околиці Києва і виявили в ньому чимало історичних артефактів XII століття.

Так, зокрема, було виявлено серію жіночих прикрас: 11 бронзових підвісок-лунниць та два семилопатевих скроневих кільця.

Вас також можуть зацікавити новини: