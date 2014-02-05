У Києві 13-16 лютого відбудеться виставка-ярмарок хутра і подарунків FUR EXPO VALENTINE

Відвідувачі зможуть придбати шуби та жилети з натурального хутра, вироби зі шкіри, дублянки і шапки чудової якості та фасону за прийнятними цінами.

Виставка FUR EXPO VALENTINE надає її відвідувачам можливість оцінити широкий асортимент і розмаїття представленої на виставці продукції виробництва України, Росії, Греції, Італії, Туреччини, Іспанії, Фінляндії.

Крім небувалого асортименту хутряних і шкіряних виробів на виставці також буде представлена тема подарунків, що в сукупності створить незабутню атмосферу свята! Галантерея , декоративні предмети і прикраси, сувеніри, біжутерія та аксесуари, вироби HAND MADE.

Потіште себе і своїх близьких обновками та подарунками!

Виставка выдбуватиметься у ВЦ «АККО Інтернешнл» в парку Пушкіна (м. Київ, пр-т Перемоги , 40-Б, станції метро «Політехнічний інститут» та «Шулявська»).

Вхід вільний з 11:00 до 19:00.

Детальна інформація:

за тел. : (067) 784-58-80, (093) 535-36-36

на веб- сайті: http://www.fur-expo.com