У Києві 13-16 лютого відбудеться виставка-ярмарок хутра і подарунків FUR EXPO VALENTINE
Виставка приурочена до закінчення зимового сезону і присвячена Дню всіх закоханих і 8 Березня - улюбленим святам усіх жінок
Відвідувачі зможуть придбати шуби та жилети з натурального хутра, вироби зі шкіри, дублянки і шапки чудової якості та фасону за прийнятними цінами.
Виставка FUR EXPO VALENTINE надає її відвідувачам можливість оцінити широкий асортимент і розмаїття представленої на виставці продукції виробництва України, Росії, Греції, Італії, Туреччини, Іспанії, Фінляндії.
Крім небувалого асортименту хутряних і шкіряних виробів на виставці також буде представлена тема подарунків, що в сукупності створить незабутню атмосферу свята! Галантерея , декоративні предмети і прикраси, сувеніри, біжутерія та аксесуари, вироби HAND MADE.
Потіште себе і своїх близьких обновками та подарунками!
Виставка выдбуватиметься у ВЦ «АККО Інтернешнл» в парку Пушкіна (м. Київ, пр-т Перемоги , 40-Б, станції метро «Політехнічний інститут» та «Шулявська»).
Вхід вільний з 11:00 до 19:00.
Детальна інформація:
за тел. : (067) 784-58-80, (093) 535-36-36
на веб- сайті: http://www.fur-expo.com