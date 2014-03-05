Відбудеться регіональна зустріч керівництва ГУ ДСНС України у м. Києві з Федерацією роботодавців м. Києва та керівниками столичних підприємств

06 березня 2014 р., о 14:00, в Залі засідань Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська 13) відбудеться Регіональна зустріч (нарада) керівництва ГУ ДСНС України у м. Києві з Федерацією роботодавців м. Києва та керівниками столичних підприємств.

В нараді візьмуть участь: Начальник Головного управління ДСНС України у м. Києві, генерал-майор служби цивільного захисту Куценко А.М., Голова Ради Федерації роботодавців м. Києва Антонюк А.С., начальники управлінь та відділів ГУ ДСНС України у м. Києві, Голова наглядової ради ПАТ «Київенерго» Іван Плачков, Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе та ще понад 20 керівників відомих київських підприємств – столичних роботодавців (КП «Київський метрополітен», ПАТ «Київметробуд», ПАТ «Київміськбуд-2», ВАТ «Фармак», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Оболонь» ВАТ «Будіндустрія», ПАТ «Укрпластик», ЗАТ «Фанплит» та інші).

Під час наради обговорюватимуться наступні питання:

1.Щодо проблемних питань, які виникають у київських роботодавців при дотриманні законодавства та проведення перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки.

2.Чому і кому останніми роками столичний бізнес був змушений віддавати на хабарі до 50% від своїх оборотів.

3.Вимога роботодавців — чиновники, які не готові або не можуть виконувати свої державні обов’язки без корупційної складової, мають добровільно залишити державну службу, не чекати, поки відбудеться публічна люстрація з розкриттям корупційних схем, імен та прізвищ.

4.Щодо вироблення спільних механізмів співпраці ГУ ДСНС України у м. Києві та Федерації роботодавців Києва і оперативного реагування на проблемні питання, що виникають при дотриманні законодавства та проведення перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки.

Відповідно до інформації Федерації роботодавців України, за 6 місяців 2013 р., Державна служба України з надзвичайних ситуацій очолює ТОП-5 контролюючих органів за кількістю перевірок – 145 628. Питома вага позапланових перевірок у складі всіх перевірок – 30%.

Кількість посадових осіб суб’єкта господарювання, притягнутих до адміністративної відповідальності – 61 317 (найбільше з усіх центральних органів виконавчої влади, що здійснюють контрольно-наглядові функції). Частка рішень про зупинення, призупинення, обмеження господарської діяльності у складі таких же рішень, прийнятих центральними органами виконавчої влади, що здійснюють контрольно-наглядові функції – 43%.

Федерація роботодавців м. Києва готова забути все те погане, що раніше перешкоджало нормальній діяльності столичного бізнесу. ФРК пропонує розпочати співпрацю роботодавців, органів державної влади і представників контролюючих органів з чистого листа. Але у роботодавців є єдина принципова вимога: чиновники, які не готові або не можуть виконувати свої державні обов’язки без корупційної складової, мають добровільно залишити державну службу, не чекати, поки відбудеться публічна люстрація з розкриттям корупційних схем, імен та прізвищ.

Довідка. Федерацію роботодавців м. Києва визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладання територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу. Загальна чисельність працівників, які працюють на підприємствах, що входять до складу ФРК склала 266 719 осіб, що складає 19,2 % від загальної чисельності зайнятого населення у м. Києві.

Після проведення наради, о 15:30, відбудеться брифінг для ЗМІ. Акредитація : до 12:00, 06 березня 2014 р., тел.: (093) 092-78-28.