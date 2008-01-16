ВАЗ врізався у ЗіЛ: троє загиблих

Поблизу с. Цвітні Піски Слов`яносербського району Луганської області на автодорозі Старобільськ-Новоайдар-Луганськ водій легкового автомобіля ВАЗ-21011 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗіЛ-130.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи (пасажири легкового автомобіля) та 1 особу (водія легкового автомобіля) у важкому стані госпіталізовано до обласної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 110 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 24 особи та 134 - травмовано.