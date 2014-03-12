13 березня 2014 року о 12.00 в МОЗ України відбудеться прес-конференція за результатами проведення "Українських днів захисту від атопічного дерматиту"

Учасники прес-конференції:

Олександр Літус – головний позаштатний дерматовенеролог МОЗ України, професор кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, доктор медичних наук;

Андрій Курченко – завідувач кафедри імунології та алергології НМУ ім. О. О. Богомольця, доктор медичних наук, дійсний член Європейської та Американської академій алергології та клінічної імунології.

Під час заходу лікарі підведуть підсумки "Українських днів захисту від атопічного дерматиту", розкажуть про стан із захворюваністю на атопічний дерматит (АД) в Україні, про міждисциплінарний підхід у лікуванні АД та дадуть поради батькам, чиї діти страждають на атопічний дерматит.

Місце проведення: м. Київ, вул. Грушевського, 7. Прес-центр МОЗ України

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Атопічний дерматит — хронічне запальне захворювання шкіри алергічної природи. Це неінфекційний стан із спадковою схильністю, для якого характерний тривалий перебіг з періодичною появою висипу на різних ділянках тіла та свербіж шкіри. Вперше цьому захворюванню дав опис французький дерматолог Е. Бенье в 1882 році. З тих пір у цієї недуги було безліч назв: дитяча екзема, алергічний дерматит, атопічний нейродерміт та інші.

На сьодняшній день захворювання на атопічний дерматит є важливою медико-соціальною проблемою в суспільстві. Зважаючи на світову статистику в Україні налічується близько 500 000 хворих на атопічний дерматит. Як і псоріаз, ця хвороба фактично невиліковна. Повністю позбавитися від неї вдається одиницям. Але сучасні методи доказової медицини дають можливість єфективно боротися із захворюванням, завдяки чому кількість випадків вилікування невпинно збільшується.

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