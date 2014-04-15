Чи відбудеться поєдинок дзюдо між Путіним і Коновалюком?
18:35, 15 квітня 2014Разное
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Валерій Коновалюк відзначив в одному зі своїх інтерв'ю російським журналістам, що він також, як і Володимир Путін, займається бойовими мистецтвами. Як і Президент Росії, кандидат на аналогічну посаду на Україні, є майстром спорту в боротьбі на татамі.
За словами політика, він вважає, що тактика російського Президента в плані прийняття непрогнозованих рішень, дає йому певні переваги на політичній арені.
Саме тому Коновалюк запропонував Володимиру Путіну не тільки зустрітися для обговорення питань в офіційному форматі, але і на татамі для дзюдо в рамках поєдинку. Чи погодиться російський Президент на подібну зустріч, залишається загадкою.
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