Економічна криза в Україні може відгукнутися і іншим країнам - Коновалюк

Криза, за словами політика, яка боляче вдарила по Україні, і іншим експортно-орієнтованим країнам досі дає про себе знати, а політична ситуація тільки погіршує становище багатьох компаній, у тому числі міжнародним, представлених у нашій країні.

У своїх інтерв'ю Коновалюк висловив побоювання стосовно того, що якщо не зупинити український економічна криза, то його наслідки можуть вкрай негативно позначитися на економіці інших країн світу.

Також він заявив, що питання стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні багато в чому залежить від зацікавлених сторін - США та Росії. Політик вважає, що саме вони повинні вирішити виниклі проблеми між собою, не використовуючи Україну як «поле бою».

Крім того, в ході зустрічей з американськими політиками кандидат у президенти нагадав про Будапештський меморандум, згідно з яким двадцять років тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на добру волю США, Росії та великої Британії, які підписали меморандум і обіцяли забезпечити безпеку і цілісність України.

«З боку США, Великобританії і Росії це був не стільки жест доброї волі, скільки своєрідна плата за добровільна відмова України від ядерної зброї. А адже саме ядерний щит був надійною гарантією безпеки країни. Над цим щитом працювали покоління українців, він коштував десятки мільярдів доларів, але Україна відмовилася від нього безоплатно. Останні події показали, Будапештський меморандум не варто навіть того паперу, на якому він надрукований. І справа не тільки в анексії Криму. Я закликаю лідерів країн-гарантів зупинитися і допомогти Україні», - заявив В. Коновалюк.

Він також зазначив, що найбільш надійною гарантією миру в Україні стане її нейтральний статус і політика невтручання з боку інших держав. Він закликав країни-гаранти розробити і підписати новий договір, який докладно описує умови, на яких Україна отримає нейтралітет і перестане бути майданчиком для чужих геополітичних ігор.