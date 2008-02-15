Відбувся похорон міського голови Рівного

У Рівному відбулася багатолюдна церемонія поховання міського голови Віктора Чайки.

Як передає кореспондент УНІАН, прощання з мером Рівного відбувалося в обласному музично-драматичному театрі. Попрощатися з В.Чайкою прийшли міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО з дружиною, міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА, заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, інші високопосадовці, народні депутати, мери міст України, делегації з сусідніх країн, а також посли і представники дипломатичних установ іноземних держав в Україні.

Цей день у Рівному був оголошений днем жалоби, на підприємствах, установах і в організаціях міста були приспущені державні прапори з траурними стрічками.

Як повідомлялося, міський голова Рівного В.Чайка помер увечері 12 лютого на 67-му році життя у Польщі, по дорозі на медичне обстеження до Німеччини.

Співчуття з приводу смерті В.Чайки його рідним і близьким надіслали Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.