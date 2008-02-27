Прокуратура хоче закрити 19 автошкіл Києва (перелік)

Прокуратурою Києва внесено приписи Управлінню ДАІ ГУ МВС України у Києві щодо зняття з реєстрації в органах МРЕВ 19 автошкіл за порушення умов при підготовці водіїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

Зокрема, прокуратурою міста Києва проведено перевірку стосовно додержання законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, в ході якої виявлені численні факти порушення керівництвом автошкіл умов ведення освітньої діяльності з підготовки водіїв категорії „В”. Внаслідок цього було винесено приписи щодо зняття з реєстрації таких автошкіл як СТК ТСОУ „Авіант”, ТОВ “Автоспортсервіс”, ПП “Автостріт”, ПП “Адель”, ПП Дорошевська О.В., ТОВ “Карт-А”, СТК “Ластівка”, Міжрайонний навчально-методичний центр ТСОУ, Міський спортивно-технічний авто-мотоклуб ТСОУ, ПП “Авто Кураж”, ПП “Белл”, ПП “Чорнобильмедтехніка”, “Святошинський спортивно-технічний клуб”, Солом’янська районна організація ТСОУ, СТ “Колос”, “Спортивно-технічний клуб ім. С.Корольова”, СТК ТСОУ ВО “Київський радіозавод”, ТОВ “Вінол” та ТОВ “Укравтоцентр”.

Проте, повідомили у прес-службі, Окружний адміністративний суд міста Києва за позовами керівників ТОВ “Автоспортсервіс” і ПП “Автостріт” виніс постанови про скасування приписів прокуратури та дозволив цим закладам, що не мають ліцензії Міністерства освіти і науки України, продовжувати підготовку водіїв категорії „В” і складати іспити в органах МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Києві.

Прокуратура столиці не погодилася з такими рішеннями суду та оскаржила їх в апеляційному порядку.