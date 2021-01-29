Програма SLIM-вікенд базується на медичній складовій.

Лісовий СПА-курорт Grand Admiral Resort&SPA анонсував нову програму, про яку мріяли всі, хто довго і наполегливо прагне стрункого і підтягнутого тіла. СПА-лікар повідомив, що ефективнішого методу ще не винайшли.

Результати забезпечені двома революційними технологіями:

ультразвукова ліпосакція UltraShape, щоб "проблемні" зони розтанули, наче їх і не було

Апарат Vela Shape для усунення в'ялості та нерівностей шкіри

Програма SLIM-вікенд базується на медичній складовій і включає:

Біоімпедансометрію (визначення складу тіла)

Безконтактний аналіз крові за 131 показником

Консультацію лікаря

Ультразвукову ліпосакцію UltraShape

Vela Shape. усунення в'ялості й нерівностей шкіри

Пресотерапію (Активний лімфодренаж)

В/в інфузію Детокс

Фітнес-заняття: аквааеробіка, скандинавська ходьба, йога, тренажерний зал

Прогулянки у сосновому лісі

Проживання в SPA-готелі

Харчування за меню Slim

Дренажні напої, воду Fiuggi, біологічно активні добавки

Вартість пакету: 20400 грн*

Вартість пакету може змінюватися, якщо в ході процедури UltraShape було використано більше імпульсів, з розрахунку 10 грн/імпульс.

На додаткові процедури знижка 10% на час перебування в готелі.

Рекомендований курс з трьох процедур UltraShape з частотою 1 раз у 2 тижні

Детальніше про UltraShape

Корекцію фігури іноді називають "ліпоскульптурою" (lipos в перекладі з грецької - жир), а деякі методи апаратної косметології "безопераційною ліпосакцією".

Концепція UltraShape, розроблена пластичними хірургами та вченими Ізраїлю для потреб медицини, ґрунтується на інноваційному використанні ультразвукових хвиль для селективного руйнування жирових клітин без пошкодження сусідніх тканин. Ультразвукова кавітаційна ліпосакція дозволяє в найкоротші терміни (2-6 тижнів) комфортно, без операції, без використання анестезії досягти досконалих контурів вашого тіла в тих зонах, які заведено називати "проблемними" і часто некоректними: на талії, стегнах, животі, прибрати "галіфе".

Ультразвукова ліпосакція UltraShape зменшує обсяг жирової тканини тих частин тіла, які не піддаються впливу фізичних вправ, дієт, традиційним методам фізіотерапії, при цьому зменшення обсягів помітно після першої ж процедури (близько 2 см). Після курсу процедур зменшення обсягів тіла досягає 12 см, в залежності від індивідуальних особливостей організму. А головне – ультразвукова ліпосакція дозволяє видалити жирову тканину назавжди!

Принцип дії UltraShape полягає у руйнуванні жирових клітин за допомогою ультразвуку, в результаті чого жирова емульсія самостійно виводиться печінкою з організму протягом декількох днів.

При ультразвукової ліпосакції відсутній шкідливий вплив на шкіру, м'язи, нервові закінчення і кровоносні судини.

Апарат UltraShape використовує науково підтверджену ультразвукову технологію для видалення жирових відкладень.

Руйнування жиру ультразвуком відбувається без анестезії, оскільки процедура абсолютно безболісна – під час маніпуляції відчувається лише приємне тепло і легке поколювання.

Для досягнення максимального ефекту рекомендується провести 3 процедури з інтервалом у кілька тижнів.

Переваги методики:

Процедура не вимагає часу на реабілітацію

Безболісність

Результат видно відразу

Гарантія тривалого ефекту: зруйновані клітини не відновлюються

Відсутність побічних косметичних ефектів

Тривалість процедури-70-90 хвилин

Можливість обробити різні ділянки тіла: живіт, стегна, гомілки, коліна

Гарантія ефективності та безпеки

VELASHAPE - ще один інноваційний метод корекції фігури, який в парі з UltraShape дає приголомшливі результати!

Система дозволяє вибірково впливати на ділянки в'ялості й нерівностей, тобто на те, що ми називаємо целюлітом, підтягувати та зменшувати в об'ємі тіло до 2-6 см! У результаті шкіра стає більш щільною і гладкою, а контури тіла - чіткішими.

В основі технології вакуумно-роликовий масаж, інфрачервоне тепло і радіочастотний ліфтинг.

Grand Admiral Resort & SPA

вул. варшавська, 116

Ірпінь (15 км від Києва)

+380 (44) 393 33 57 (рецепція готелю)

+380 (44) 393 33 60 (SPA-рецепція)

admiralclub.com.ua

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Автор: УНІАН