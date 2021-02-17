Виправний центр в селищі Коцюбинське, який знаходиться за 2 кілометри від Києва, виставили на аукціон.
Читайте такожПід Києвом розформували виправну колонію - без власників залишилися десятки тварин (відео)Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.
«Перший пішов! «Великий розпродаж в‘язниць» дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю за кілька кілометрів від Києва - welcome за посиланням», - написав Малюська.
Він нагадав, що 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури. 30% - поповнить державний бюджет.
«Очікуйте нових лотів незабаром!» - відзначив міністр.
Продаж в'язниць в Україні
- 6 серпня 2020 року міністр юстиції України Денис Малюська оголосив про початок продажу в Україні в'язниць, які не використовуються.
- За його словами, скоріш за все, в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть ліквідовані.
- При цьому міністр зазначив, що продаж в'язниць не означає, що засуджених відпускатимуть на свободу. "Просто у нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось з нього якраз і починається продаж", - пояснив він.
- За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.
- Разом з тим Малюська прогнозував будівництво нових об'єктів мережі виконання покарань.
- 30 грудня 2020 року Малюська заявив про те, що в Україні у 2021 році планують провести приватизацію не менше 4-х в'язниць.
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