Малюська нагадав, що 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури.

Виправний центр в селищі Коцюбинське, який знаходиться за 2 кілометри від Києва, виставили на аукціон.

Читайте такожПід Києвом розформували виправну колонію - без власників залишилися десятки тварин (відео)Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

«Перший пішов! «Великий розпродаж в‘язниць» дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю за кілька кілометрів від Києва - welcome за посиланням», - написав Малюська.

Він нагадав, що 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури. 30% - поповнить державний бюджет.

«Очікуйте нових лотів незабаром!» - відзначив міністр.

Продаж в'язниць в Україні

6 серпня 2020 року міністр юстиції України Денис Малюська оголосив про початок продажу в Україні в'язниць, які не використовуються.

За його словами, скоріш за все, в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть ліквідовані.

При цьому міністр зазначив, що продаж в'язниць не означає, що засуджених відпускатимуть на свободу. "Просто у нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось з нього якраз і починається продаж", - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.

Разом з тим Малюська прогнозував будівництво нових об'єктів мережі виконання покарань.

30 грудня 2020 року Малюська заявив про те, що в Україні у 2021 році планують провести приватизацію не менше 4-х в'язниць.

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Автор: УНІАН