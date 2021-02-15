"Нескінченний коридор" складається з сюжетів та інтерв'ю, знятих очевидцем Ходжалинської трагедії, литовським журналістом Річардом Лапаітісом.

22 лютого 2021 року о 19:00 за ініціативи та сприяння Громадської Спілки "Рада Азербайджанців України" в кінотеатрі "Жовтень" відбудеться показ документального фільму "Нескінченний коридор" ("Endless corridor").

Документальний фільм, знятий незалежним литовським режисером Александром Брокасом, розповідає про події Ходжалинської трагедії - нападу вірменських військових та військових 366-го мотострілкового полку колишнього СРСР на азербайджанське місто Ходжали 26 лютого 1992 року і масові вбивства мирних жителів міста. "Нескінченний коридор" складається з сюжетів та інтерв'ю, знятих очевидцем Ходжалинської трагедії, литовським журналістом Річардом Лапаітісом.

Ходжалинська трагедія - це вбивство щонайменше 613 осіб, переважно мирного населення, азербайджанського походження у місті Ходжали вірменськими збройними формуваннями, яке називають найбільшим та найжорстокішим кровопролиттям за часів Першої карабаської війни.

У "Нескінченному коридорі" висвітлені маловідомі факти про Ходжалинську трагедію, документальна хроніка та фотоматеріали очевидців подій. Фільм отримав призи в номінаціях "Кращий документальний фільм" і "Краща режисура" Міжнародного кінофестивалю Тенеріфе в 2015 році, а також нагороду «За видатні досягнення» гуманітарної премії Accolade того ж року.

На заході будуть присутні режисер фільму Александр Брокас, народні депутати України Людмила Марченко, Олександр Мережко, Мар'ян Заблоцький, Валерій Колюх, Альона Шкрум, в.о. Голови державного космічного агентства України Михайло Лев, Голова Духовного управління мусульман України Муфтій Шейх Саїд Ісмагілов, Голова ДУМК Муфтій Криму Шейх Айдер-Хазрат Рустемов, Постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, Генеральний директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України, заступник голови Наглядової ради АТ «Укрпошта» Фарід Сафаров, т.в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олексій Пінчук, співголови РАУ Олег Крапівін і Хікмет Джавадов, Голова Всеукраїнського конгресу фермерів, Голова Громадського об'єднання "Агро-Продовольча Рада" Іван Слободяник, народний артист України Гурбан Аббасов та інші.

Для представників ЗМІ вхід вільний, без реєстрації. Після показу фільму у журналістів буде можливість поставити питання режисерові фільму і гостям заходу.

Адреса: вул. Костянтинівська, 26, кінотеатр "Жовтень".

Понеділок, 22 лютого 2021 року о 19:00

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Автор: УНІАН