Держспоживстандарт: перевірки харчовиків неефективні

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики заявляє про зниження ефективності перевірок підприємств. Про це йдеться у повідомленні установи.

Зазначається, що через відсутність бюджетного фінансування лабораторних випробувань продукції при проведені її перевірок неможливо повністю оцінити її якість, а саме - перевірити її на відповідність вимогам нормативної документації за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками.

Крім того, керівництво ДП «Севастопольстандартметрологія», як спеціалізованого центру Держспоживстандарту України із узагальнення матеріалів перевірок за результатами державного нагляду за якістю рибної продукції по всій території України, відзначає продовження тенденції щодо зниження ефективності перевірок, яка почалася з початку 2008 року. Це пояснюється набранням чинності з 1 січня 2008 року Закону України № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до якого контролюючі органи зобов’язані попередити суб`єкта господарської діяльності про заплановану перевірку не менше як за 10 днів.