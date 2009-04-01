«Оболонь» інвестувала більше 5 млн. грн. в екологічні проекти

Компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива, в 2008 році інвестувала більше 5 млн. грн. у проекти з захисту навколишнього середовища.

Про це повідомив голова правління ЗАТ «Оболонь» Сергій БЛОЩАНЕВИЧ, виступаючи на першому українському бізнес-саміті «Зміна клімату: відношення і готовність до дій».

«Компанія «Оболонь» першою в Україні почала переробку пивної дробини. Впродовж 2008 року ми запровадили екологічний проект зі збору ПЕТ-тари в Києві і інвестували кошти в переробку зібраної тари на бандажну стрічку. Загальні екологічні витрати компанії в 2008 році склали більше 5 млн. грн.», – відзначив він.

За словами С.БЛОЩАНЕВИЧА, таким чином, при збільшенні об’ємів виробництва компанія «Оболонь» зменшила вплив на навколишнє середовище. Зокрема, впродовж останніх років викиди в атмосферу знижено на 42%, утворення відходів – на 48%. Одночасно «Оболонь» переробляє і повторно використовує більше 85% відходів власного виробництва, тим самим демонструючи відповідальне ставлення до проблем екології в Україні.

«У 2009 році компанія вже підтвердила відповідність системам управління міжнародних стандартів ISO, – повідомив С.БЛОЩАНЕВИЧ. – Відповідно до вимог систем екологічного менеджменту ISO 14 001:2006, «Оболонь» постійно покращує екологічні характеристики виробництва, мінімізує шкідливі викиди в навколишнє середовище і впроваджує повторне використання і переробку ресурсів. Це дозволяє не тільки зменшити споживання ресурсів і плату за забруднення, але і значно покращити стан навколишнього середовища, підвищити свідомість і екологічну культуру працівників».

Довідка. ЗАТ «Оболонь» – найбільший національний виробник пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і 6 підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни миру.