Європейці прийняли «Хартію пивного обслуговування»

16 березня італійська Assobirra, Асоціація виробників пива та солоду та міжнародна асоціація «Молоді ресторатори Європи» підписали «Хартію пивного обслуговування»., пише корпоративний журнал компанії "Оболонь".

«Ми давно працюємо над поширенням культури споживання пива. Цей проект відкриває пиву двері у високу кулінарію», - заявили автори документа.

Зазначається, що для вдалої дегустації пива дуже важлива компактність та висота піни, яка підкреслює смак і аромат напою, захищає його від окислення і сприяє таким чином кращому засвоєнню. Наливати пиво необхідно в два етапи: спочатку повільно, тримаючи бокал під кутом, а потім, уже у вертикальному положенні, наливати швидше. «Хартія» пояснює також питання вибору бокала, правильної температури та умов зберігання, розповідає історію напою і навіть пропонує гастрономічні «нотатки» з рецептами «до пива».

Окремий розділ присвячено статистиці: вподобання шеф-кухарів серед пивних сортів, тенденції споживацького попиту, страви, до яких найчастіше замовляють пиво, і нарешті, дотримання рестораторами правил подачі напою, які, як виявилось, кожен інтерпретує по-своєму. Наприклад, у багатьох закладах зберігають усі сорти пива в одному холодильнику і подають з однаковою температурою. «Хартія» радить пити світле пиво при 3-6°С, а чим міцніший сорт, тим вища повинна бути температура.