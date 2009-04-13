У Києві відбудеться загальноміське свято Великодня

Загальноміське свято з нагоди Світлого Христового Воскресіння (Великодня) у Києві пройде 19 квітня на Михайлівській площі.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації, святкування розпочнеться о 16.00. Передбачається, що у концертному дійстві візьмуть участь кращі художні колективи міста.

Крім цього, в усіх храмах та культових спорудах релігійних організацій східного обряду Києва будуть проводитись святкові богослужіння.

У рамках Великодніх святкувань передбачено, що для дітей, які мають функціональні обмеження, буде організовано екскурсії по Києву: на Володимирську гірку, до Михайлівського собору та Києво-Печерської лаври. Буде також проведено низку тематичних лекції, конкурсів та виставок, присвячених цьому святу, у загальноосвітніх закладах, бібліотеках та клубах, дитячих будинках, реабілітаційних центрах районів міста.

Як інформують у мерії столиці, концерти з нагоди свята Пасхи заплановані також в усіх районах Києва.