У Полтавській області встановили антикризовий стовп

У районному центрі Нові Санжари Полтавської області встановили перший в Україні антикризовий стовп. Його встановили у самому центрі селища - біля приміщення, в якому розташовані районний суд і прокуратура.

За словами автора проекту – селищного голови Нових Санжар Андрія РЕКИ, «дати по голові кризі, яка "дістала" тебе, можна спеціальною кувалдою, яка ланцюгом пов’язана зі стовпом».

"У нас збитки від кризи звикли міряти тоннами, центнерами, гривнями чи доларами, - сказав А.РЕКА. - Ми ж звернули увагу на суто людський чинник. Адже втрата роботи або прибутку відображається, передусім, на взаєминах між людьми. Вони стають нервовими, агресивними, намагаються "компенсувати" втрати безпідставними викриттями, сварками з найближчими родичами». «Тому хай краще земляки зганяють злість біля антикризового стовпа, залишають тут свій негатив і приходять додому без цього руйнівного вантажу", - заявив А.РЕКА.

Селищний голова Нових Санжар запевняє, що антикризовий стовп демонтують тільки після закінчення кризи.