В Києві стартувала кампанія „Кинь курити сьогодні!”

У Києві стартувала рекламна кампанія „Кинь курити сьогодні”. Реклама на 30-ти щитах та 40-ка сітілайтах закликатиме киян зробити крок назустріч новому життю та забути про куріння. Кампанія стартувала з квітня і триватиме до кінця літа 2009 року.

Ініціатором кампанії став Світовий фонд боротьби з раком легень за підтримки Коаліції „За вільну від тютюнового диму Україну”.

Рекламні плакати у Києві стали доповненням до телевізійного антитютюнового ролику, який з січня з’явився на „Першому національному” телеканалі.

„Кинь курити сьогодні” – заклик хороший тим, що він конкретний – закликає до дії „тут і зараз”, – говорить завідувач відділом контролю за тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин КРАСОВСЬКИЙ. – На жаль, часто реклама проти куріння є неефективною, причому не тільки в Україні, а й у багатьох інших країнах світу. По-перше, це пов’язано з тим, що важко рекламувати некуріння, яке не є ані товаром, ані вчинком, а є відмовою від певної поведінки. По-друге, направлена на підлітків соціальна реклама часто не враховує особливостей їх віку і, навпаки, викликає у підлітків реакцію протесту".

Щодо ефективності соціальної антитютюнової реклами, К.КРАСОВСЬКИЙ вважає, що вона є більш ефективною, коли її застосовують у комплексі з іншими заходами, спрямованими на зменшення рівня тютюнокуріння.